San Marco col botto . Boom di presenze nel centro di Avenza fra banchi e specialità

La fiera di San Marco è stata un successo di presenze come sempre, con il pienone per le strade già alle 9. Complice la bella giornata in tantissimi hanno scelto di fare un giro tra le oltre 200 bancarelle con intrattenimento, trampolieri e i rapaci nel parco del Partigiano. La festa patronale non delude mai, lo dimostrano non solo il numero di ambulanti, ma soprattutto le migliaia di persone che dalla mattina alla sera hanno passeggiato lungo il tracciato fieristico, che per l’alto numero di ambulanti ha preso anche metà del viale XX Settembre: dalla Centrale a via Campo d’Appio. Un successo annunciato e che visto la presenza di 23 presidi di sicurezza per garantire il regolare svolgimento di uno degli eventi più amati dai cittadini.

Tra i banchi anche i tifosi della Sampdoria, che in attesa della partita con la Carrarese hanno deciso di visitare la fiera. Tante le persone che hanno pranzato all’aperto tra i numerosi tavoli allestiti dai vari banchi gastronomici, altri hanno scelto i bar aperti, e altri ancora si sono fermati a Casa Pellini per degustare le specialità e gli sgabei della parrocchia di don Marino Navalesi.

Una grande festa che ha toccato tutti gli avenzini, perché San Marco è l’occasione per aprire le case con grigliate nei giardini e le classiche torte di riso. Fiori e piante, abbigliamento e calzature, biancheria, dolciumi, e poi il classico panino con la porchetta. Presenti anche numerosi produttori locali e toscani con proposte che andavano dai prodotti al peperoncino fino ai salumi e formaggi. Il boom di presenze si è registrato in mattinata dal momento che in vista della partita Carrararese – Sampdoria, carrarini, avenzini e marinelli hanno preferito visitare la fiera per fare shopping prima del fischio d’inizio previsto per le 15. Ma anche il dopo partita ha registrato il sold out, anche nei numerosi bar che sono rimasti aperti per l’occasione.

Alessandra Poggi