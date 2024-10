Carrara, 4 ottobre 2024 – Ci sarà anche il ministro Matteo Salvini ai funerali di Nicola Pieruccini, il segretario provinciale della Lega stroncato da un malore nei giorni scorsi. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Pietro ad Avenza. I messaggi di cordoglio stanno arrivando dalla politica tutta, destra e sinistra, da Roma e da Bruxelles. Ad annunciare la presenza del segretario federale del Carroccio alla funzione funebre è stata la Lega Toscana: “La sua significativa presenza – scrivono –, testimonia la vicinanza ai familiari di Nicola e a tutti i leghisti toscani”.

Anche la Camera ha espresso il suo cordoglio dopo l’intervento dell’onorevole leghista Andrea Barabotti. “In quest’aula abbiamo ricordato le più importanti personalità del nostro paese – ha detto Barabotti –. Oggi in quest’aula, dal cuore della nostra democrazia vogliamo augurare buon viaggio a un uomo per bene. L’anima della nostra democrazia risiede nella politica, una politica che Pieruccini diceva sempre deve vivere in mezzo alla gente e alimentarsi dal contatto con la gente. La Toscana perde un grande animatore della nostra democrazia. Nicola è stato il motore del partito a cui mi onoro di appartenere, la sua ferrea determinazione e la sua grande generosità ci hanno condotto a risultati straordinari. Grazie Nicola”.

Intanto alla nostra redazione continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Pieruccini. “Il presidente provinciale di Confcommercio, Bruno Ciuffi – scrivono dall’associazione di categoria –, a nome dell’intera struttura dell’associazione, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Pieruccini, ringraziandolo per il suo grande e costante impegno imprenditoriale e politico a servizio del territorio”. “Addio a Nicola Perruccini, nostro guerriero – commenta la deputata leghista Elisa Montemagni –. Un vulcano di energia. Mi mancheranno le tue telefonate, i tuoi rimbrotti, i confronti e il tuo vocione quando volevi spiegare le tue ragioni o fare una battuta”. Parole di cordoglio anche da Mauro Rivieri e Gian Brunetti di ‘Libertà e diritti’, “una persona corretta, con cui si poteva dialogare in modo costruttivo”. “Piangiamo un uomo onesto, serio e per bene – aggiunge l’onorevole Massimo Mallegni –. Una persona di parola, un lavoratore instancabile che ha sempre anteposto il bene comune ai propri interessi personali”. Ieri all’obitorio del Noa una lunga fila di persone che si sono strette al dolore deIla moglie Alida e della figlia Veronica.