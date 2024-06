Salute mentale e Franco Basaglia: "La 180: una legge da applicare"

Dopo la battaglia politica, contro il fascismo, l’inquinamento, le guerre, adesso Spazio Alberica concentra l’obiettivo sulla salute mentale. I tre giorni conclusivi del festival ’Rare’ sulle resistenze, che ha richiamato un folto pubblico nella sede del San Giacomo per incontri con figure di alto livello, oggi alle 18 conversazione con Carla Ferrari Aggradi, presidente del Forum Nazionale Salute Mentale. "La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia" è il messaggio di Franco Basaglia che rivoluzionò l’approccio conle malattie mentali. L’Associazione si presenta proponendo al Parlamento il ddl ’Disposizioni in materia di salute mentale’, come suo manifesto e programma. Il ddl è stato depositato in Parlamento nel luglio 2023 per dare strumenti di attuazione concreta alla legge 180. Carla Ferrari Aggradi e Peppe Dell’Acqua storico paladino della 180 spiegano: "Il ddl vuole dare gambe e salvaguardare la 180, liberarla dalle macerie dei luoghi comuni che vogliono soffocarla". "La Legge 180 – scrivono da Spazio Alberica – esattamente come la 194, non è mai stata applicata compiutamente a causa dell’indifferenza colpevole delle istituzioni e del sistema politico in generale. È tempo di riprendere la mobilitazione per la sua applicazione. L’associazione nasce anche dal desiderio di diffondere e rendere attuale la visione proposta dalla legge 180 che ha sancito in Italia il diritto alla cura per tutti, che oggi ancora molti non conoscono o travisano". A tal fine per mettere in campo tutto il possibile perché il patrimonio culturale ed umano, cresciuto intorno all’esperienza basagliana, non vada perduto, Spazio Alberica si concentra per tre giorni sul tema.

Domani sarà la volta di Marica Setaro e le lettrici di Spazio Alberica che porranno l’accento su Franca Ongaro. Tessitrice di utopie nella realtà. La storia di una donna che ha fatto della resistenza e della lotta allo stereotipo della malattia mentale una missione. Il suo impegno politico e civile ha difeso la Legge Basaglia dai tentativi di cancellarla e stravolgerne l’impianto. La rassegna si conclude venerdì, sempre alle 18 con Chille de la Balanza. Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza: una storica Compagnia di teatro di ricerca nata a Napoli nel 1973. Risiede dal 1998 a San Salvi, ex città manicomio di Firenze.