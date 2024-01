Salta sulla colonna e fa il bagno nella fontana. Residenti esasperati dall’ennesimo episodio

Impazienza ma anche incredulità. Sono numerose

e contrastanti le reazioni rimbalzate ieri anche sui social per l’ennesimo episodio che ha visto protagonista un giovane, ormai noto.

"È un ragazzo che andrebbe aiutato", dicono i più, riferendosi al ragazzo

sulla trentina di origini marocchine e residente

da circa un anno nel borgo

di Licciana Nardi con la famiglia. In precedenza, aveva abitato nel Comune

di Tresana. Sempre più avvezzo ad aggirarsi

tra i bar e abbandonarsi

ad atteggiamenti impropri,

ieri mattina un residente,

nel vederlo saltare su una colonnina in marmo della storica fontana di piazza Cavour ad Aulla, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Prima ancora,

il ragazzo si era lavato alla fontana dopo aver fatto i bisogni davanti a un portone nei pressi della medesima piazza. E non sarebbe la prima volta che succede.

"Un pericolo per se e per

gli altri" dichiarano in molti che dicono di vederlo spesso vagare in stato confusionale per strada e lanciarsi improvvisamente in attraversamenti incurante

del traffico.

"È una situazione che si

è andata aggravando nell’ultimo mese. Stiamo facendo tutto il possibile

per aiutare questo ragazzo, lavorando in sinergia con

i servizi della Sds e i carabinieri", così il sindaco

di Licciana Nardi Renzo Martelloni, interpellato

ieri al telefono, conferma

di essere a conoscenza

della situazione che è fonte

di preoccupazione per tutti. Al momento non risulterebbe alcuna denuncia a carico del giovane e le forze dell’ordine sono ripetutamente intervenute dopo sollecitazioni più che altro

per ragioni di sicurezza.

Michela Carlotti