Sagra del Fungo a Carrara: Fine Settimana alla Casa del Popolo di Sorgnano

Sarà un fine settimana all’insegna dei piatti a base di funghi, quello in programma alla Casa del popolo di Sorgnano. Da venerdì a domenica la Pubblica assistenza di Carrara propone la sagra del fungo in due appuntamenti: da pranzo a partire dalle 12 e a cena dalle 19 alle 24. Un’occasione per assaggiare un menù autunnale con protagonista il fungo in tutte le sue declinazioni, dal fungo fritto a quello trifolato, abbinato alle tagliatelle o alle scaloppine. Piatto forte di questa edizione 2023 sarà la tagliata di tonno con porcini, immancabili i dessert come la torta di mele e la torta di riso fatta in casa. La sagra del fungo è da sempre una festa sentita, un evento da numeri record che dopo un periodo di assenza legato all’emergenza Covid, tre anni per la precisione. punta a una grande ritorno. L’obiettivo è, come ogni anno, quello di raccogliere fondi da destinare alla Pubblica Assistenza. La sagra del fungo della Pubblica assistenza è un appuntamento molto atteso dai paesani e dai molti cittadini che salgono a Sorgnano per degustare piatti a base di funghi, tutti rigorosamente fatti in casa dalle volontarie dell’associazione. "Il ricavato – spiega il presidente dell’associazione, Fabrizio Giromella – sarà investito nelle nostre attività, partecipare alla sagra è anche un modo per dare un contributo al servizio che rendiamo alla popolazione. Siamo molto legati a questo appuntamento perché è sempre stato molto partecipato, le nostre cuoche sono diventate eccezionali nella preparazione dei piatti che proponiamo". È consigliabile prenotare al numero 335 52.998.09. Per raggiungere il borgo di Sorgnano a disposizione della cittadinanza ci saranno i pulmini della Pubblica assistenza, in servizio dal parcheggio della Lugnola e ritorno per tutta la durata della manifestazione.