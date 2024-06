Rusty Brass band. Musica in centro

Sarà la Rusty Brass Band ad aprire stasera, alle 19, il cartellone degli eventi estivi di Carrara con la sua esibizione itinerante per le vie del centro storico. Dalle valli alla pianura, dai laghi alla città, con le loro dolci melodie i Rusty Brass ammaliano sale da concerto, allietano le più mondane occasioni conviviali. Da ‘Rusty’, “arrugginito”, e ‘Brass’, letteralmente “braccio”, prende il via l’esperienza di questa formazione di ottoni, che focalizza la propria attenzione su ritmi funk e rock, pur non disdegnando sonorità balcaniche ed esotiche: dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei mariachi. La Rusty Brass Band è stata selezionata nell’edizione 2023 del progetto Glocal Sound – Giovane musica d’autore in circuito.

E venerdì 21, alle 21,30 sul palco di Piazza XXVII Aprile, arriverà Mauro Pagani con Crêuza De Mä, il suo omaggio a Fabrizio De André.