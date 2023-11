Rossella Pera e la lotta a ogni discriminazione

Domani alle 17,30 nella sala dell’Autorità portuale a Marina di Carrara l’Associazione Socialista liberale terrà un incontro con la giornalista Rossella Pera. La manifestazione, introdotta dal segretario provinciale del Partito socialista, l’ex sindaco Angelo Zubbani, rientra nelle manifestazioni in contrasto alla violenza e pregiudizio nei confronti delle donne.

Rosella Pera, laureata in Scienze storiche, specializzata in Storia del Pensiero Politico Contemporaneo, è pubblicista e docente nelle scuole superiori, oltre che consigliere di minoranza nel Comune di Fino Mornasco in Lombardia.

Da sempre impegnata nella lotta contro la criminalità organizzata, riceve nell’ottobre 2022 l’onorificenza Premio Giorgio Ambrosoli. Il Premio Giorgio Ambrosoli per la lotta alle mafie viene assegnato dalla famiglia Ambrosoli a persone della società civile attive nella difesa della legalità e che svolgono il proprio dovere, nel pubblico come nel privato.