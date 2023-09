Addio a Roberto Biagi. E’ morto il custode di “Guadine Beach” sul torrente Renara

Massa (Massa Carrara), 14 settembre 2023 – Addio a Roberto Biagi, 71 anni, il custode di “Guadine beach” che se n’è andato dopo una breve malattia. Un po’ per gioco un po’ per passione verso il luogo che gli aveva dato i natali, Roberto Biagi aveva iniziato la sua avventura nel torrente Renara una decina di anni fa. Acqua limpida, cielo terso, verde rigoglioso e sole che abbaglia: quale posto migliore dove creare un luogo di ritrovo e di accoglienza nelle pozze sotto casa? Un luogo diventato negli anni il paradiso del Renara, con famiglie che si ritrovavano nel greto del fiume in fuga dalla calura cittadina.

E Robè aveva sempre un sorriso per tutti, una bibita fresca da offrire, un gioco da inventare. In estate il paese di Guadine torna a vivere e sembra un luogo di villeggiatura: in costume, tra il fiume e la strada, tra ombrelloni, gelati, bibite, tuffi delle fresche pozze e l’immancabile accoglienza di Robè, orgoglioso per aver creato quell’angolo di meraviglia nel fiume. Ma come diceva lui, "solo per pochi mesi perché poi, quassù, finita la stagione dei bagni, non si vede più anima viva".

E con orgoglio mostrava quel quaderno rosso su cui la gente annotava una frase, una dedica per “Guadine Beach”. Tra le firme, italiane e straniere, anche quella di Francesca Fialdini. Dunque, la stagione dei bagni è finita e alle Guadine regna il silenzio. La piccola comunità si è raccolta attorno al dolore dei familiari per la perdita del loro caro. "Con Roberto se ne va un pezzo della nostra storia – sospirano – e a Guadine beach niente sarà più come prima". Roberto Biagi, già vedovo, lascia la figlia Roberta, il genero Michele e i tre amati nipoti, a cui aveva sempre dedicato tempo e affetto. Lascia anche molti amici e amiche che stamani alle 9, si riuniranno in duomo per il rito funebre e l’ultimo saluto. Roberto Biagi riposerà nel cimitero di Casania, immerso nel verde della valle del suo amato torrente Renara. Condoglianze alla famiglia dalla nostra redazione.