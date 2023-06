Ritrovati dei documenti Giallo a Marina

Un portafogli con dentro i documenti ha fatto scattare l’allarme. Ieri sera all’ora di cena sono iniziate le ricerce di un uomo nella acque limitrofe al pontile di Marina di Massa perché alcuni passanti avevano trovato su una delle panchine all’estremità della passerella alcuni documenti di un italiano. Sono entrati in azione i sommozzatori della compagnia di Livorno guidati dalla capitaneria di porto di Spezia. L’allarme lanciato da una donna che ha trovato i documenti dell’italiano e ha immediatamente chiamato i carabinieri che hanno iniziato le ricerche anche via terra. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno transennato parte del pontile per permettere ai sommozzatori di operare indisturbati.