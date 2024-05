Risuona la tradizione del Maggio. Musica e stornelli a Castagnola

L’associazione La Palma ha portato fino a ‘valle’ la tradizione del Maggio: canti, stornelli e balli della tradizione, accompagnati dall’immancabile suono della fisarmonica, si sono rincorsi vicolo dopo vicolo, casa per casa, per festeggiare l’amore e la primavera a Castagnola, a monte e valle dell’Aurelia. Una boccata di allegria e tradizione che sabato ha coinvolto tantissime persone, tutti piacevolmente sorpresi dall’aver visto riportare in vita un’antica tradizione che mancava da tanti anni a Castagnola. Il paese ha risposto bene all’iniziativa, e a portare i saluti dell’amministrazione sono stati l’assessore Roberto Acerbo e i consiglieri Giovanni Battista Ronchieri e Sergio Bordigoni. Cappellacci in testa, un organetto ad accompagnare canti e stornelli dedicati all’amore o alla primavera e un carretto floreale.

Non solo musica e stornelli. La festa ha coinvolto anche la piazza di Castagnola dove l’associazione La Palma ha allestito un piccolo punto di rinfresco con panzanelle calde, fave e pecorino e qualche bevanda, alcuni tavoli intorno ai quali si sono riuniti durante la giornata tanti abitanti del paese, felici di rivedere animata la storica piazza centrale del paese dove si trovano i tre coccodrilli di marmo, opera dell’artista Girolamo Ciulla.