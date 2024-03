Rissa fuori dal locale tra tifoserie

Sembra ci sia una questione calcistica alla base dei disordini avvenuti nella notte tra venerdì e sabato all’esterno di un noto locale della periferia di Carrara. Secondo una prima ricostruzione alcuni tifosi vicino alla Carrarese avrebbero litigato con gruppetto proveniente da Massa. Il diverbio è avvenuto all’esterno del locale e qualcuno per sedare gli animi ha alzato il telefono e chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma c’è stato un fuggi fuggi generale. Non risultano feriti. Una vicenda su cui i carabinieri del tenente colonnello Cristiano Marella cercheranno di far luce nelle prossime ore, probabilmente anche visionando le telecamere esterne del locale. Anche se al momento tutto sembra ricollegarsi a una questione calcistica, che spesso scalda gli animi dei tifosi e sfocia in diverbi e insulti.