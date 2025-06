Rissa ad Avenza, giovane al Noa. Ristoratore prende turista a bastonate

Ancora una rissa ad Avenza. Stavolta l’episodio è avvenuto attorno alle 18 alla fermata dell’autobus della Centrale, proprio di fronte alla farmacia. Sul posto una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118 con a bordo personale della pubblica assistenza. Ad avere la peggio uno straniero che dopo essersele date di santa ragione con altri due connazionali è finito ko riverso sul marciapiede. Il giovane è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso, ma è sempre rimasto vigile e cosciente.

Secondo alcuni testimoni per cause che non sono riusciti a capire a causa della lingua in cui parlavano i contendenti, i tre si sarebbero infiammati per una questione di un cellulare sparito si sarebbero. Dalle contumelie sarebbero presto passati alle vie di fatto. Alla vista della rissa qualcuno ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto tempestivamente. Ancora un episodio che mette in luce il problema della sicurezza ad Avenza, ormai noto a tutti per le continue proteste di residenti e commercianti.

Nei guai è finito anche un noto ristoratore di Marina di Carrara, titolare di un locale direttamente sul mare. Il ristoratore ha preso a bastonate un bagnante, che per le lesioni ricevute ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso raggiunto grazie all’intervento della Pubblica assistenza di Marina di Massa. Il turista ieri pomeriggio stava prendendo il sole sopra a uno scoglio, proprio mentre il ristoratore stava tagliando l’erba e le aiuole esterne al locale. Quando il bagnante ha fatto notare che gli sfalci gli stavano finendo addosso il ristoratore lo avrebbe invitato ad allontanarsi, ma alla risposta negativa dell’uomo in costume intento a godersi la tintarella, questi sarebbe andato su tutte le furie. Quindi si è allontanato e subito dopo si è ripresentato con un bastone cominciando a colpire ripetutamente il bagnante fino a farlo finire in ospedale con percosse e lesioni.

Alessandra Poggi