Risolvere i problemi fin da piccini

di Alessandra Poggi

Prosegue con successo il progetto "[email protected]" dell’istituto comprensivo ’Gino Menconi’ di Avenza, presieduto dalla dirigente scolastica Annarita Mattarolo. Si tratta di un progetto che si propone di far apprendere le materie di studio giocando. "[email protected] - spiegano dall’istituto Menconi - permette agli alunni di giocare a programmare, a potenziare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Aiuta inoltre a sviluppare un processo logico-creativo attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il tutto per promuovere didattiche innovative che favoriscano il lavoro in gruppi, e utilizzino le risorse tecnologiche e digitali. Ogni alunno utilizza i Pad, Lim e monitor touch. Il progetto coinvolge più di cento ragazzi dell’istituto comprensivo che ruotano in giorni diversi in orario extrascolastico. Il livello di gradimento, sia da parte dei bambini, che frequentano con assiduità, sia da parte dei genitori, è davvero appagante. Il progetto, vista la notevole adesione, verrà portato avanti anche nei prossimi anni scolastici come elemento caratterizzante del nostro istituto". Il progetto rientra nell’offerta formativa dell’istituto e lo portano avanti le animatrici Alessandra Alessandri e il suo team, composto dalle docenti Anna Chiara Bambi, Chiara Cattani e Francesca Spinetti. A loro il compito di disseminare le buone pratiche e le competenze acquisite. Il progetto totalmente gratuito, va avanti da diversi anni nell’ottica di avviare bambini e bambine al pensiero computazionale, ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. "Anche le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – concludono dall’istituto Gino Menconi - affermano che la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola". Un uso sempre maggiore della tecnologia per aumentare l’apprendimento, come suggerisce la dirigente Annarita Mattarolo: "come dirigente auspico che per il prossimo anno l’uso del coding e del pensiero computazione a scuola – dice - non si limiti a poche ore settimanali, ma debba puntare ad un inserimento digitale a tutti i livelli, coinvolgendo i docenti di tutte le discipline. Questo perché parlare di computer e informatica a scuola, imparando ad usarli è il mezzo ideale per completare l’apprendimento e l’approfondimento".