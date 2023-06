Riprende l’attività del Circolo filatelico e numismatico massese dopo la pausa dovuta sia a una serie di imprevisti sia, soprattutto, alla mancanza della sede sociale dopo la cessata disponibilità del locale sul retro del liceo classico. Il presidente Roberto Manzuoli (nella foto) ha diramato la convocazione dell’assemblea elettiva che si terrà domenica 25 giugno, alle ore 10, nella nuova sede di via Stradella. All’ordine del giorno la relazione sull’attività svolta nel 2022: illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2022; formazione e approvazione del preventivo 2023; decisioni sulla Giornata filatelica e numismatica massese 2023; elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2023-24; proposta di revisione della quota sociale. Potranno votare i soci in regola con il pagamento della quota 2022; le posizioni in sospeso potranno essere regolarizzate prima dell’inizio delle votazioni.

Per quanto riguarda la Giornata filatelica, già prevista per il prossimo 8 luglio all’ex colonia Comasca di Ronchi, slitterà ad altra data: al 14 ottobre o più probabilmente al prossimo anno. A proposito della nuova sede, ottenuta grazie all’impegno e alla disponibilità dell’amministrazione comunale, fervono i lavori di sistemazione in vista dell’assemblea e dell’inaugurazione ufficiale, che avverrà in data ancora da stabilire; saranno invitate le maggiore autorità locali e provinciali.