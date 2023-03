Rinnovabili Il dibattito sull’energia

Organizzato da Anci Toscana con la collaborazione di Unione dei Comuni, Comune di Licciana Nardi e Comune di Tresana si è svolto alla Biblioteca naturale Albino Fontana di Terrarossa, il convegno sulle comunità energetiche rinnovabili. La manifestazione è stata aperta dai saluti del sindaco di Licciana Renzo Martelloni (nella foto). Sono poi intervenuti Jonathan Magliozzi di Agenzia Regionale Recupero Risorse, Luca Perni di Consorzio Energia Toscana e Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana.Fra i sindaci Matteo Mastrini di Tresana, Camilla Bianchi di Fosdinovo e Marco Pinelli di Podenzana, che ha la delega alle comunità energetiche per l’Unione dei Comuni.Un’idea, quella di realizzare le comunità energetiche, condivisa anche da Legambiente, intervenuta con Luigi Ringozzi, Cna con Roberto Galassi, Distretto Rurale con Vittorio Marcelli e Cisl con Luca Mannini. Il 12 dicembre 2022 si era tenuta la consultazione pubblica sul DM "Energia condivisa", il decreto attuativo dedicato alle comunità rinnovabili, ma il provvedimento non ha ancora visto la luce. A confermarlo è stato la viceministra all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. "Aspettiamo che il decreto attuativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili sia pubblicato - ha detto Pinelli -. Noi vogliamo farci trovare pronti a questo appuntamento". Il focus sui piccoli Comuni di Mastrini lascia sperare sull’arrivo di molti contributi: "Il Pnrr destina 2,2 miliardi alla realizzazione di Cer nei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, scongiurando che le risorse possano minacciare la stabilità dei loro bilanci. Il governo si è adoperato in sede Ue affinché gli originali fondi a prestito venissero trasformati in risorse a fondo perduto, rendendo la misura più attrattiva per le amministrazioni locali".