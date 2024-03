Rigenerazione urbana nei progetti del Gal: "Artigianato, commercio e turismo in rete"

Rigenerare le comunità locali attraverso progetti che nascono dai territori col supporto del Gal (Gruppo di azione locale), il braccio operativo della dimensione comunitaria europea. Lo scopo generale dell’azione specifica è la produzione di beni e servizi, difficilmente disponibili, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione professionale, dall’assistenza socio-sanitaria, alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell’ambiente. Il Gal Lunigiana ha presentato la nuova Strategia di sviluppo locale per il periodo 2023-2027 al Teatro Quartieri di Bagnone. Il presidente, Roberto Galassi, insieme al vice presidente ed assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi ha illustrato il lavoro svolto negli anni e gli obiettivi raggiunti, di fronte a una folta platea di sindaci, amministratori e rappresentanti del tessuto socio-economico del territorio. Galassi ha evidenziato i successi dell’attuale programmazione, che ha investito oltre 6 milioni di contributi in circa 90 progetti, fondamentali per lo sviluppo economico della Lunigiana e il sostegno alle piccole imprese.

"Le risorse di questa nuova programmazione - ha detto - saranno distribuite su diverse misure, supportando le imprese nei settori del turismo, commercio, artigianato e servizi. Inoltre, si promuoveranno partenariati pubblico-privati per progetti di rigenerazione di comunità e investimenti degli enti locali per valorizzare il territorio e le sue infrastrutture". Ora saranno destinati altri 3 milioni alle 14 aree comunali della Lunigiana, alle quali si aggiungeranno, per la prima volta, le aree montane di Massa, Carrara e Montignoso. Questa novità unirà il mare della costa Apuana all’entroterra della Lunigiana, offrendo un supporto prezioso alle microimprese del commercio, turismo, artigianato e servizi, nonché ai comuni e alle associazioni, privilegiando modelli organizzativi di partenariato pubblico-privato.Tale sostegno mira a contrastare lo spopolamento, mantenere i servizi essenziali nelle aree periferiche e ravvivare la loro attrattività. Queste risorse e progettualità si integrano con altri aiuti nazionali, come la Strategia Nazionale per le Aree Interne, consolidando il ruolo del Gal Consorzio Lunigiana come agenzia di sviluppo cruciale per il territorio.Il presidente ha ringraziato tutta la struttura del Gal per l’impegno competente al servizio della comunità.Durante l’evento, sono state evidenziate le buone pratiche del Gal Lunigiana, con interventi significativi del presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, di Gianluigi Giannetti presidente dell’Unione dei Comuni, del rappresentante della Provincia di Massa Carrara Claudio Ricciardi e del Sindaco di Bagnone, Giovanni Guastalli, che ha aperto la giornata.

Numerosi sono stati gli interventi e le proposte formulate nel corso del dibattito, moderati dal coordinatore tecnico amministrativo generale Agostino Folegnani, evidenziando l’importanza e l’attenzione del territorio per lo sviluppo locale. Infine è stato ricordato che l’Ufficio del Gal Lunigiana per lo sviluppo del territorio è a disposizione di tutti presso la propria sede di Aulla in via Gandhi 8. Per informazioni, visitare il sito web www.gal-lunigiana.it.

Natalino Benacci