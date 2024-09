Rigenerazione urbana con ’Roses for Carrara’

Procede la fase di catalogazione delle rose in mosaico create da artisti di tutto il mondo per il progetto Roses for Carrara 2021-2024, un progetto di rigenerazione urbana che andrà sul muro esterno di Cassa Edile Massa-Carrara. L’installazione delle opere sul muro che sorge in fondo a Via Del Cavatore a Carrara, avverrà dal 10 settembre, quando è previsto l’arrivo di artisti da tutta Europa per contribuire all’opera collettiva. Il progetto, nato da un’idea dell’artista Suzanne Spahi e di Enzo Tinarelli, ha già superato le 500 rose differenti per dimensioni, colori, materiali e tecniche di lavorazione. Su ognuna, tramite il sistema di Apuana SB, un chip permetterà a cittadini e turisti di accedere a una pagina online via smartphone. Uno degli aspetti più interessanti di Roses For Carrara, che andrà a creare un roseto unico nel suo genere, è la vocazione sostenibile: la maggior parte delle rose è creata usando scarti di lavorazione o materiali naturali senza impattare sull’ambiente. Grazie al sostegno della Fondazione Marmo onlus, e di Corrado Lattanzi presidente dell’associazione Amici dell’Accademia di Belle Arti di Carrara onlus sostenitore dell’iniziativa, il muro di recinzione che guarda verso un piccolo giardino pubblico subirà una riqualificazione artistica, coinvolgendo la città e i concittadini e promuovendo i valori dell’identità artistica e artigianale di Carrara città creativa Unesco.

Michele Scuto