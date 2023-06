Rifiuti diffusi: "La discarica di Fossola, un errore del cittadino"

Sul caso degli ingombranti abbandonati in via Milazzo a Fossola apparso sulle pagine del nostro giornale e sollevato da Lorenzo Baruzzo di Fratelli d’Italia, interviene Nausicaa per spiegare come mai questi ingombranti si trovavano ancora per strada. Nello specifico Baruzzo aveva lamentato che in via Milazzo si era creata una piccola discarica a cielo aperto, e che il suo intervento era stato richiesto dai cittadini della frazione. Secondo la spiegazione di Nausicaa quella piccola discarica è attribuibile solamente al comportamento incivile di un cittadino, e non agli operai della partecipata. "Un cittadino aveva chiamato Nausicaa relativamente agli abbandoni impropri di via Milazzo – scrivono dalla partecipata presieduta da Antonio Valenti (nella foto) – e aveva richiesto un ritiro ingombranti per il 25 maggio. Gli era stato risposto che la collocazione degli ingombranti non poteva essere fatta prima di un sopralluogo da parte di Nausicaa. Nonostante questa raccomandazione e senza aver certificato un appuntamento, l’utente in questione ha ugualmente esposto i propri rifiuti ingombranti, che sono rimasti al suolo pochi giorni. Ad ogni modo, nella giornata del 2 giugno, anche se festiva, gli ingombranti sono stati ritirati".

Quindi Nausicaa invita tutti gli utenti ad avere un maggior dovere civico. "Ricordiamo inoltre che in caso di esposizione di materiale ingombrante direttamente e senza previo appuntamento da parte di Nausicaa – concludono dalla partecipa – il cittadino è passibile di sanzione. Vero è che l’azienda è al servizio del cittadino, ma quest’ultimo deve richiedere il servizio nel rispetto delle regole, delle ordinanze e delle normative vigenti, oltre che degli usi e dell’educazione civica". Da Nausicaa fanno inoltre sapere che recuperare gli ingombranti in via Milazzo ha comportato un lavoro straordinario, dovuto alla viabilità della strada.