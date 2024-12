Ridimensionamento Camera di Commercio a Carrara: disagi per dipendenti e cittadini

Il ridimensionamento della Camera di Commercio sta mettendo in difficoltà anche i dipendenti dell’ufficio di Carrara che da qualche settimana lavorano in una stanza ridotta, senza riscaldamento e senza privacy per gli utenti.

A denunciare la situazione di disagio è Massimiliano Manuel, capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia a Carrara, che rilancia le segnalazioni degli utenti annunciando una richiesta di spiegazioni agli organi di governance.

"Crediamo – sottolinea Manuel – che la capitale mondiale del marmo non possa essere declassata ulteriormente e di conseguenza anche il centro cittadino, che già soffre di un’emorragia di servizi che negli anni ha prodotto forti disagi alla popolazione ed ai lavoratori nel disinteresse assoluto della politica che ha governato la città".

L’ente, ricorda il capogruppo di FdI, nella circoscrizione territoriale provinciale, "svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese promuovendo e curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali".

Con il ridimensionamento, sottolinea, "quella che era un fiore all’occhiello per tutta la nostra comunità sta diventando un luogo altamente depotenziato, scomodo per il personale, i tanti utenti e imprese".

Ora il trasferimento in una "stanza di modeste dimensioni che prima era occupata dalle fotocopiatrici, priva di riscaldamento e senza che vi sia la dovuta privacy degli utenti".