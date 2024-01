Riaprono le piste da sci di Cerreto Laghi con la neve artificiale

Si torna a sciare in Appennino. Sabato riaprono infatti le piste di Cerreto Laghi: 1, 2 e campo scuola ma nella stazione si sta lavorando anche sulla pista 3 per riuscire a renderla accessibile. Le temperature favorevoli degli ultimi giorni consentono di produrre neve artificiale per integrare la neve naturale caduta. "Apriremo nel fine settimana – spiegano i gestori – perché la neve caduta non era molta ed è stato indispensabile integrare con la neve artificiale infatti i cannoni rimarranno ininterrottamente accesi fino a quando le temperature lo consentiranno". Per informazioni è possibile contattare la biglietteria al numero 0522.1231456 ed è attivo il link per acquistare lo skipass on-line https://cerretolaghi.info/prezzi-skipass/