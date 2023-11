"Riaprite il vecchio ospedale"

La mozione per la riapertura almeno parziale del vecchio ospedale di Massa arriva in Regione. A portarla sono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Diego Petrucci, dopo il sopralluogo sul posto che aveva visto presente anche il deputato Alessandro Amorese. "Non ha alcun senso tenere chiusi i primi tre piani dell’ospedale mentre le problematiche nel territorio massese sono annose e in peggioramento continuo, dall’ingolfamento del pronto soccorso del Noa ai disagi delle liste d’attesa, ai problemi nei distretti. Potrebbero essere erogati servizi socio-sanitari intermedi di cui la sanità apuana ha bisogno. Durante il Covid la struttura era stata parzialmente riaperta con 26 posti letto ed erano partiti anche i lavori per ulteriori 27 postazioni da destinare alla terapia intensiva. Spazi pronti per essere riutilizzati".