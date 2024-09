Reway supera il miliardo. Commessa da 54 milioni per il colosso delle strade

Altre commesse milionarie per la Reway Group grazie alle sue controllate, con il portafoglio che ora vola sopra il miliardo di euro, e nuove acquisizioni societarie che ne ampliano il perimetro di azione. E’ un’espansione quella della società con sede in Lunigiana che è ormai da tempo il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria. Il tetto del miliardo di euro di portafoglio ordini è stato superato grazie all’aggiudicazione da parte della controllata Mga (Manutenzioni Generali Autostrade), specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, della gara indetta da Anas relativa all’Accordo Quadro triennale per il risanamento strutturale di gallerie nelle tratte stradali del Centro-Sud Italia. La commessa, il cui valore per Mga è pari a circa 54 milioni di euro, è stata assegnata a un’Ati di cui la controllata di Reway Group è capofila con una quota del 72%. Con questa nuova aggiudicazione, il portafoglio lavori di Reway Group si compone per il 33% di lavori in gallerie autostradali, 21% di lavori ferroviari, 14% di lavori su viadotti autostradali, 13% di barriere di sicurezza e antirumore autostradali, 17% di altre manutenzioni autostradali, e 2% di lavori su ingegneria civile. I lavori della nuova commessa di Mga partiranno fra aprile e giugno del 2025 e dureranno 4 anni. "Questa commessa ha un valore particolare per il Gruppo, che, oltre ad incrementare la presenza nel Centro Italia, significativamente aumentata dall’acquisizione di Gema, supera il traguardo del miliardo di euro di backlog – analizza Paolo Luccini, presidente e amministratore delegato di Reway Group –. Un risultato raggiunto grazie a un ottimo 2024 che ha visto le società controllate da Reway Group aggiudicarsi oltre 323 milioni di euro di lavori, e con ulteriori possibilità di incremento entro la fine dell’anno". Nel frattempo continua anche l’espansione societaria: Reway Group ha infatti sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% di Vega Engineering, società di ingegneria multidisciplinare che ha nel proprio core business la progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali, servizi di supporto a Rup e gestione delle commesse. "L’acquisizione di Vega Engineering rappresenta un nuovo traguardo raggiunto dalla società che, grazie a questa operazione, aggiunge la fase di progettazione al già ampio pacchetto di servizi che è in grado di offrire – conclude Luccini -. – Reway Group incrementerà l’efficienza di esecuzione dei lavori, velocizzando la messa a terra delle commesse che costituiscono il nostro importante portafoglio ordini, pari attualmente a oltre 950 milioni di euro".

Francesco Scolaro