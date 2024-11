Reway Group, nuova commessa da 39 milioni

La Reway Group spa si è aggiudicata un nuovo contratto da circa 39 milioni di euro per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria di un ponte situato a Pavia sulla linea ferroviaria Milano-Genova. La società di Canalescuro, una frazione di Licciana Nardi, rappresenta il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio ’core business’ anche la manutenzione della rete ferroviaria. E’ la società controllata Gema – tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario – ad essersi aggiudicata la commessa. In dettaglio i lavori, assegnati da Rete Ferroviaria Italiana, avranno una durata di 2 anni, con avvio previsto a marzo 2025. Circa 30 le maestranze che saranno impegnate nelle attività di rifacimento completo dell’impalcato del ponte stradale e interventi sulla struttura in acciaio del ponte e successiva verniciatura.

La nuova aggiudicazione porta il ’backlog’ di Reway a 1.075 milioni di euro, al lordo della quota finora prodotta nel quarto trimestre 2024. A seguito dell’aggiudicazione, il portafoglio lavori di Reway è così composto: 31% lavori in gallerie autostradali, 24% lavori ferroviari,15% viadotti autostradali, 12% barriere di sicurezza e antirumore 16% altri lavori autostradali, 2% ingegneria civile.

La commessa rafforza il posizionamento di Reway Group in ambito ferroviario e rappresenta un’opportunità di espansione geografica nel Nord Italia per la controllata Gema.

"Annunciamo con soddisfazione l’aggiudicazione di questa nuova commessa in ambito ferroviario – dice Paolo Luccini, presidente e amministratore delegato di Reway Group – un importante contratto del valore di circa 39 milioni di euro, ulteriore conferma della strategia vincente legata all’acquisizione di Gema e all’ingresso di Reway Group nel settore della manutenzione ferroviaria, ambito caratterizzato da rilevanti opportunità di business. Grazie a questa nuova assegnazione, inoltre, espandiamo la nostra presenza geografica nel Nord Italia in ambito ferroviario, un’area caratterizzata da ingenti investimenti già programmati".

Ricordiamo che Reway Group impiega ad oggi complessivamente oltre 500 addetti e può contare su una moderna flotta composta da oltre 300 mezzi operativi.