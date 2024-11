Revival delle ’vasche’. Grande successo . Famiglie e giovani alla festa in centro

Grande successo per la rievocazione delle vasche di via Roma. Tanti i nostalgici protagonisti dello struscio anni Ottanta che hanno voluto esserci. L’iniziativa organizzata dal Centro commerciale naturale ‘Vivi Carrara’ si è svolta in concomitanza con la ‘Festa della castagna’ della Pro lo co Carrara, una combo vincente che ha portato in città numerose persone di tutte le età. La chiamata all’appello ha riscosso successo, come pure l’idea di arrivare vestiti in puro stile anni Ottanta e Novanta: chi con i guanti di pizzo alla Madonna, chi con la tuta acetata, altre con tuttini e calze lucide, e altri ancora con gli stivali texani, un must dell’epoca. E poi musica anni Ottanta con i brani che hanno fatto la storia della musica. Entusiasti i commercianti che hanno partecipato all’evento con l’outfit demodé.

Tanti gli avventori che hanno affollato i tavoli dei bar per un aperitivo anni Ottanta a base di Alexander, Angelo Azzurro, Bellini, Rossini, tra i più gettonati. Non poteva mancare la signora Loretta Carmignani, la mitica bananaia di via Roma, un vero punto di riferimento per la gioventù dell’epoca che durante le vasche sgranocchiava frutta secca.

"Siamo felici di aver organizzato questa rievocazione delle vasche in via Roma - commenta la presidente del Ccn e titolare del bar Leon d’Oro di piazza Alberica, Lucilla Santucci -. Siamo soddisfatti della partecipazione di pubblico, che ringraziano per avere aderito". Nel frattempo piazza Gramsci e la parte alta di via Roma sono stati animati dalla ‘Festa della castagna’ della Pro loco. Animazione per bambini, mercatini di vintage e modernariato e tante caldarroste abbrustolite sul momento. Un pubblico di affezionati che come sempre partecipa alle iniziative della Pro loco Carrara. La festa della castagna proseguirà anche per tutta la giornata di oggi.