"Retrattazione e scuse per lo scambio di cognome: Piero Cantarelli, protagonista del bombardamento aereo su Massa, non Piero Cavazzuti"

Ci scusiamo con i lettori e con la famiglia Cantarelli per lo scambio di cognome apparso sul giornale in data 10 febbraio sull’articolo riferito all’ultimo bombardamento aereo su Massa: protagonista della storia è Piero Cantarelli e non Piero Cavazzuti, come erroneamente riportato. "Non avete nulla da scusarvi – osserva Piero Cantarelli –. Anzi, vi ringrazio per l’articolo e mi sono reso conto dell’errore involontario. Cose che possono capitare". Piero Cantarelli è autore del libro ’Di dieci in dieci- giugno 1940-aprile 1945- Arco di adolescenti tracce’, in cui ripercorre il periodo drammatico della Seconda guerra mondiale vissuto da adolescente. E ricorda soprattutto le incursione aeree che costrinsero tante famiglie massesi a lasciare le loro case. Volume che ripresenterà a breve.