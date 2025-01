Restyling di via Croce. Tarantino: "Tante criticità e sicurezza a rischio"

La recente riqualificazione di via Benedetto Croce, completata da pochi mesi, solleva perplessità e proteste. "Se da un lato l’intervento mirava a migliorare il decoro urbano e promuovere una mobilità sostenibile – afferma il consigliere comunale del Pd, Daniele Tarantino (nella foto) – dall’altro sta mostrando criticità che incidono direttamente sulla sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti. I problemi emergono soprattutto nelle intersezioni con le vie adiacenti, dove la visibilità è stata ridotta. Gli incroci con via Rosselli e via Pascoli, ad esempio, sono oggi considerati punti critici per il traffico locale. Automobilisti e residenti segnalano che l’introduzione della pista ciclabile e la modifica delle carreggiate hanno reso più difficoltose le manovre, aumentando il rischio di incidenti".

"Un altro tema caldo riguarda la velocità dei veicoli – continua Tarantino –. Con la carreggiata più stretta e l’assenza di misure dissuasive adeguate, molti tratti di via Croce si prestano a essere percorsi a velocità elevate. I pedoni si trovano spesso in difficoltà. Accanto al problema della sicurezza, non si può ignorare l’impatto che il nuovo assetto ha avuto sui parcheggi. La riduzione di oltre la metà degli spazi di sosta ha messo in difficoltà i residenti e penalizzato le attività commerciali della zona. Servono interventi per far fronte a queste problematiche".