Restyling dell’area mercato. Nuove ’casette’ per turisti. Luci led dentro al tribunale

Impulso alla promozione del territorio e al sostegno delle piccole e medie imprese che operano nella produzione e la commercializzazione dei prodotti locali. Un obiettivo del bando regionale per valorizzare i luoghi del commercio che ha visto due progetti presentati dal Comune di Pontremoli guadagnare il quarto posto della graduatoria e anche circa 170mila euro di finanziamenti per creare nuovi scenari di socialità urbana. Gli interventi vanno a incidere sul perimetro del centro commerciale naturale, riqualificando l’androne del Palazzo del Tribunale già in uso per la Fiera del Libro e altri eventi.

Per quanto riguarda la prima iniziativa il progetto prevede la realizzazione di strutture box facilmente smontabili di diverse dimensioni, completati da pannelli riproducenti immagini dell’ambiente urbano locale, da assegnare alle attività imprenditoriali per eventi o rassegne. "L’idea parte dai classici allestimenti con casette di legno, in questo caso declinate in chiave innovativa", spiega l’architetto Enrico Cibei che ha realizzato per il Comune il progetto con la collaborazione della collega Michela Lucchetti. Attraverso la combinabilità dei modelli, che sono facilmente trasportabili si possono creare scenari urbani diversificati e flessibili da adattare alle varie manifestazioni ed eventi. Sono state progettate tre tipologie di box riconducibili ad un’immagine tradizionale e domestica diverse per dimensioni e caratteristiche. Sui pannelli potranno essere riprodotti sia materiali della tradizione costruttiva locale come intonaco, legno o pietra, ma anche superfici stampate con immagini storiche, di prodotti della tradizione enogastronomica o testi e grafica. Le lastre potranno essere anche realizzate in rilievo o con texture tattili per una comunicazione ampliata per persone cieche ed ipovedenti. Ogni struttura sarà dotata di un pannello fotovoltaico in grado di fornire energia elettrica per l’illuminazione interna e dell’area vicina. "Le strutture espositive saranno punti informativi per turisti e visitatori - prosegue l’architetto Cibei - che potranno accedere a molteplici contenuti". Gli interventi dell’androne del Tribunale prevedono il ripristino di almeno il 50% della pavimentazione e il rinnvo dell’impianto di illuminazione con l’inserimento di punti luce a led. Saranno disponibili anche diverse tipologia di arredo per l’esposizione. "Il Comune vuole dare impulso alla promozione del territorio e al sostegno delle imprese - aggiunge il sindaco Ferri - L’iniziativa è rivolta al mercato del turismo esperienziale".

Natalino Benacci