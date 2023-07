Restyling del Palazzo Reali Carboni

Palazzo Reali Carboni di Licciana Nardi cambia volto. Sono appena cominciato i lavori di recupero di un palazzo storico a cui i residenti sono molto affezionati. L’importo per il recupero e la messa in sicurezza del palazzo, che affaccia su piazza Anacarsi Nardi, è di 1milione e 200mila euro, ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Martelloni (nella foto), con l’obiettivo di restituire spazi alla comunità, preservando un edificio storico dai danni del tempo che passa e ripensando alla sua destinazione d’uso, affinché per possa diventare un centro di ritrovo per adulti e ragazzi. "Gli interventi di restauro in atto dureranno circa 300 giorni - spiega il sindaco Renzo Martelloni - e sono mirati alla conservazione del bene che ormai da troppo tempo era stato abbandonato a sé stesso. Abbiamo voluto recuperare una bellezza storica e architettonica che, insieme al resto del borgo, fa parte del passato del paese e farà parte anche del suo futuro. Abbiamo deciso così di riportare decoro e bellezza e di ripristinare gli spazi affinché la popolazione possa farne uso attivo. Il palazzo sarà un centro polifunzionale per le famiglie, punto informazioni, aggregazione per giovani e spazio giochi". A proposito di servizi, è stato attivata sul territorio di Licciana Nardi la Bottega della Salute, servizio gratuito e accessibile a tutti. Lo sportello, nei locali della biblioteca del Castello di Terrarossa, sarà aperto dalle 9 alle 12 nelle seguenti date: 26 luglio, 9 e 23 agosto, 6 e 20 settembre 2023, 4 e 18 ottobre, 15 e 29 novembre, 13 e 27 dicembre. I cittadini potranno attivare la tessera sanitaria elettronica, prenotare visite mediche, analisi e cambiare medico, consultare il fascicolo sanitario elettronico, richiedere lo Spid, richiedere varie informazioni sui servizi sociali e supporto ai servizi online.