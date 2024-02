Restyling al Palazzo delle Bande

Con un bando dedicato al “Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione,al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura“, il Comune di Fivizzano ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro dal Gal Lunigiana con cui riqualificherà il Palazzo delle Bande, già sede della caserma dei carabinieri fino agli anni Novanta, che attualmente ospita diverse associazioni locali. "Tra queste il Gruppo storico di Fivizzano, il Comitato per la Disfida, l’associazione Borgo della Verrucola, l’associazione Mamme e non solo – spiega Giannetti – Con questi 30mila euro faremo un intervento per risistemare una parte dove filtra l’acqua e poi co sarà un restyling anche della facciata per miglioramento estetico". "Un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Gal soprattutto per quanto riguarda le opere da effettuarsi sul tetto dello stabile – spiega Giovanni Poleschi, vicesindaco – Verrà seguito un percorso per l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da renderlo accessibile a tutti e prevede la sostituzione degli attuali infissi, con la pitturazione interna dei locali. I lavori principali interessano il tetto per valorizzare al meglio la struttura che ha in gestione il Comune. Un immobile che ospita da anni molte associazioni del territorio". Roberto Oligeri