Report torna a parlare di ’Cosa nostra’ e marmo

Non solo Sky si avventura al monte. Alle cave di marmo tornano nuovamente anche le telecamere del programma d’inchiesta Report. Per questa settimana in città è atteso un inviato del celebre programma condotto da Sigfrido Ranucci, ma non è ancora stata divulgata la natura del report che sarà girato in loco. A riaccendere i riflettori sulle Apuane è stata la trasmissione Far West di Salvo Sottile, che ha cercato di ricostruire le infiltrazioni mafiose nate a partire dagli anni Ottanta e che dovrebbero essere direttamente collegate alle morti di Falcone e Borsellino. Mentre proprio qualche giorno fa la trasmissione Rai ‘Geo’, condotta da Sveva Sagramola, ha documentato l’escavazione selvaggia delle cave di Carrara.

Secondo i bene informati a tornare in città dovrebbe essere l’inviato Bernardo Iovine, che già nel 2011 aveva girato una puntata di Report denunciando le polveri sottili, i fanghi e gli altri pericoli per la salute legati all’escavazione. Non è stata però rivelato il contenuto della puntata, ma che comunque si può intuire sia legata all’escavazione selvaggio e all’inquinamento, o come già fatto da Far West alle infiltrazioni mafiose nel mondo del lapideo, che secondo gli ambientalisti non sono mai scomparse del tutto.

A.P