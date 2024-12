Regnano si trasforma nel paese dei 200 presepi

Anche per le festività natalizie il piccolo borgo di Regnano, nel comune di Casola, è pronto ad ospitare grandi e piccini. La Compagnia del Guiterno, infatti, non si perde nessuna ricorrenza per poter fare festa e organizzare occasioni di aggregazione e condivisione. L’appuntamento con il magico Natale è per domenica quando il borgo si fregerà del nome di “Regnano, il paese dei 200 presepi”. Dalle 10 alle 20 lungo le strade del borgo si potranno visitare presepi tradizionali e artistici in cammino con ‘Terre dei Presepi’. Saranno presenti con un punto vendita le aziende del paese dove si potranno acquistare prodotti a km 0. I più piccini potranno incontrare Babbo Natale, visitare la sua casa e partecipare al laboratorio della Fabbrica dei Biscotti con i folletti della Compagnia. Dalle 12 punto ristoro al coperto. Alle 16, nella Chiesa di Santa Margherita, si terrà il concerto “Cantando tra 200 Presepi”. Insomma, un appuntamento per soddisfare proprio tutti, come ci si aspetta ormai dal gruppo della Compagnia, attivissimo spesso ormai anche fuori dai confini del suo Comune a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto fino ad ora.

Anastasia Biancardi