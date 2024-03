“Red&light“, i temi sociali secondo l’artista Teresa Claudia Pallotta

L’arte pittorica di Teresa Claudia Pallotta, già oggetto di numerosi riconoscimenti sia nazionali che internazionali, arriva al Museo di San Giovanni a Fivizzano con una mostra che prenderà il via lunedì 18 marzo alle 11 presentata in una conferenza che spiegherà le opere e la sua ricerca, e sarà visitabile fino al 21 aprile. Si intitola Red & Light ed è a cura di Giammarco Puntelli. Teresa Claudia Pallotta, artista formatasi all’istituto d’arte, da anni propone una sua poetica legata a temi sociali, psicologici, di attualità. Fra questi la comunicazione, il dramma dei migranti, la difesa dell’ambiente. In “Red & Light” porta, attraverso un linguaggio di metafore pittoriche, il mondo degli animali, una sorta di bestiario che ricorda e ha stretti legami con l’esistenza umana. . La mostra che sarà presentata con il maestro Pallotta lunedì 18 marzo alle 11 con le autorità, il direttore del museo Francesco Leonardi e il curatore, sarà un momento di approfondimento culturale e filosofico.