Record White Marble Marathon. Una sfida con oltre 1500 atleti

Grande partecipazione di pubblico ieri per la 7ª edizione della White Marble Marathon. L’evento sportivo, organizzato dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto della Fondazione Marmo Onlus, ha visto ai nastri di partenza 1550 corridori da tutto il mondo. Il percorso si è sviluppato tra Marina di Carrara, Marina di Massa, Cinquale e un piccolo tratto di Forte dei Marmi. Quattro le gare: la White Marble Marathon da 42 chilometri, la Marble Hero da 30, la Half Marathon da 21 e la 10 chilometri per Davide, introdotta da un paio di edizioni in memoria del podista carrarese Davide Genovesi, scomparso dopo una malattia. Tantissime persone sul viale Colombo di Marina di Carrara già alla partenza e lungo il percorso fino a Forte dei Marmi. Saluto istituzionale alla partenza per l’assessore allo sport del Comune di Carrara Lara Benfatto, l’assessore allo sport del Comune di Massa Roberto Acerbo e il presidente della Provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Dopo il ’via’, il gruppo ha comincato a sgranarsi e creare una lunga coda che ha occupato per qualche ora il litorale apuo-versiliese. Primi a tagliare il traguardo gli atleti impegnati nelle gare dei 10 e dei 21 km, seguiti in tarda mattinata dagli arrivi della 30 km e della 42 km.

Vincitore della maratona da 42 km maschile Khalid Jbari, davanti a Jean Baptiste Simukeka e Andrea Massimiliano Milani. Nella 42 km femminile successo per Camilla Magliano, seconda Silvia Torricelli e terza Majidae Sohn. Primo posto nella Marble Hero da 30 km maschile per Mirko Dolci davanti ad Antonio Solano e Massimo Farnararo. Nelle donne della 30 km vittoria di Cecilia Basso davanti a Elisa Russo e Anna Bardelli. Nella Half Marathon intermedia di 21 km, successo maschile di Michele Sarzilla davanti a Marco Ercoli e Andrea Fois. Nell’intermedia femminile la vincitrice è Emily Cheroben, seconda Margherita Cibei e terza Rosa Alfieri. Nella 21 km non competitiva vittoria di Gaspar Riveros. Infine, nella 10 km per Davide, successo maschile di Roberto Delorenzi davanti a Francesco Mazza e Girma Castelli; nel gruppo femminile della 10 km ha vinto invece Benedetta Coliva chiudendo davanti a Sara Carnicelli e Alice Franceschini. Nella novità di quest’anno, la Love Run, vittoria di Marco Calamari. Ai partecipanti giunti al traguardo sono state consegnate pregiate in marmo di Carrara. Agli atleti a podio consegnati pure piccoli trofei in marmo rappresentanti una vela. "Confermati gli ottimi numeri delle ultime Marathon – ha detto il presidente della World Running Academy, Paolo Barghini – sia per le presenze in gara che per il pubblico a bordo strada. Abbiamo voluto portare in città una manifestazione di livello, con importanti atleti del panorama sportivo internazionale".

L’edizione 2024 ha potuto contare sul supporto della Fondazione Marmo Onlus, che riconosce all’evento grande valenza sportiva e di promozione del territorio. "La White Marble Marathon – ha commentato la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi – è al tempo stesso una festa della città e un evento con una capacità di attrazione che va ben al di là dei confini di Carrara. Lo sport crea integrazione e senso di comunità".