Rapiti dalle emozioni con Eleonora Laquidara. Successo per le poesie di ’La cittadella interiore’

Grande successo per la presentazione, avvenuta nei in occasione della giornata del tumore al seno metastatico, dell’ultimo libro di poesie di Eleonora Laquidara (nella foto) dal titolo “La cittadella interiore”. In una sala stracolma oltre ogni più rosea previsione l’autrice ha parlato della vita di chi si confronta ogni giorno non solo con la malattia, ma anche con i problemi relativi al trattamento, capace molto spesso di causare dolori e fatica cronica in misura tale da rendere talvolta impossibile concentrarsi ed eseguire anche atti molto semplici, ma ha fornito anche una visione ottimistica della vita, che consente comunque di godere di piccole gioie che assumono un significato molto importante. Eleonora ha parlato anche di come affrontarli tramite la maindelfulness, di cui è maestra e che pratica gratuitamente on line con un folto gruppo di allieve. Intervistata da Selenia Eyre ha spiegato il significato di alcune delle poesie più significative presenti nel libro, che sono state lette da Lanmarco Laquidara e successivamente commentate. Eleonora desidera ringraziare tutti i presenti, che erano davvero molti e hanno manifestato un grande gradimento per il pomeriggio trascorso in una atmosfera evocativa. Il volume di Eleonora è in distribuzione gratuita. Eventuali offerte verranno devolute interamente alla fondazione Arco di Pisa che si occupa di ricerche sulla terapia e la prevenzione dei tumori.