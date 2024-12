Rapinatori in arresto dopo l’inseguimento in autostrada

Portata a termine con successo l’ultima operazione della Polstrada di Pontremoli. Gli agenti hanno catturato tre cittadini sudamericani fuggiti da Lucca a bordo di un’auto presa a noleggio . I tre, un cubano, un peruviano e un ecuadoregno dopo aver rapinato un’anziana all’Esselunga di Lucca, procurandole lesioni, sono fuggiti in autostrada e hanno poi imboccato a Santo Stefano, l’Autocisa in direzione Milano dove risiedono. La Polstrada di Pontremoli si è subito messa all’inseguimento dei tre che non rispettavano nessuno tipo di segnaletica, mettendo quindi a rischio l’incolumità pubblica su tutto il tratto, sorpassando nei tratti a senso alternato e entrando dentro cantieri con operai al lavoro. L’azione dei fuggitivi, grazie alla pressione esercitata degli equipaggi della Polizia Stradale intervenuti in maniera coordinata, si è conclusa contro un guardrail nei pressi di Borgotaro. Nessuna lesione per i Poliziotti interventi né per i tre giovani che sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Parma.