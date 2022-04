Massa, rapina a mano armata in una nota boutique

Massa, 14 aprile 2022 - Grave episodio a Massa nella serata di mercoledì 13 aprile. Tre banditi hanno fatto irruzione a mano armata in una nota boutique del centro, Gheri Gherardi, in via del Bastione. A quell'ora, poco prima di chiusura, nell'esercizio commerciale non c'erano clienti ma soltanto le due dipendenti e il proprietario.

Sotto la minaccia delle armi, la banda ha bloccato gli addetti del negozio e ha quindi portato via monili, borse e penne. Un bottino consistente. I banditi hanno fatto poi perdere le loro tracce. Sotto choc il personale del negozio. Una vicenda che lascia sotto choc la città per quello che sembra un colpo attentamente pianificato. Il tutto è durato pochissimi minuti.

La banda è fuggita su un'auto che è stata poi ritrovata a Massa. Le indagini sono della polizia. Il negozio, che rimarrà chiuso per la giornata di giovedì 14 aprile, riaprirà venerdì 15 aprile.