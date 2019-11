Massa, 12 novembre 2019 - Paura a Massa per una rapina in farmacia. E' accaduto quando il negozio stava ormai per chiudere, erano circa le 20. Due uomini, approfittando del buio e della pioggia di quelle ore, sono entrati nella farmacia e si sono fatti consegnare il denaro minacciando i dipendenti. Avevano in testa i caschi per non farsi riconoscere. Non hanno mostrato armi. Sono poi fuggiti a bordo di una moto. Immediato l'intervento dei carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce della coppia di rapinatori, senza esito per il momento. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno poi svolto rilievi nella farmacia, ascoltando alcuni testimoni. I rapinatori sono fuggiti con mille euro. In quel momento non c'erano clienti nella farmacia.

