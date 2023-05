Ragaglini svela la giunta "Basta con gli accordicchi Scegliamo la trasparenza"

"Lo abbiamo promesso e lo faremo: la nostra proposta è destinata a rompere tutti gli schemi con il passato. Diciamo basta a una politica che si accontenta di scegliere la propria classe dirigente con sistemi clientelari e ‘proporzionali’ al bacino di voti. Abbiamo deciso di presentare metà della squadra di governo che mi affiancherà perché è giusto che i cittadini sappiano, prima di andare a votare, chi saranno le persone che prenderanno decisioni cruciali per il futuro di tutti noi. Questo in linea con la volontà di trasparenza e di cambiamento che ha caratterizzato tutta la nostra campagna." Così Cesare Ragaglini, candidato a sindaco di Massa, lancia la conferenza stampa convocata per domani mattina alle 10:30 a Villa Cuturi in cui renderà pubblici i nomi dei primi componenti della sua giunta.

"Si tratta di nomine relative ad assessorati e ruoli importanti che impattano sulla vita dei cittadini. Il criterio di scelta sul quale ci siamo basati è uno solo: la competenza". Si tratta di profili, tutti di Massa, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, che hanno alle spalle carriere importanti. Per il momento Ragaglini si limita a descrivere soltanto due profili. "Per l’assessorato all’urbanistica abbiamo pensato a un’architetta che fa parte di un team di professionisti grazie alla quale potremmo collaborare con l’Università per progettare la Massa di domani".

"L’assessorato alla sanità e sociale vedrà invece la nomina di un medico - prosegue - molto conosciuto sul territorio il cui impegno per la prevenzione e il volontariato rappresentano quella sintesi di professionalità e umanità di cui ha bisogno un settore così delicato. Non abbiamo intenzione di legare la buona amministrazione della città a logiche spartitorie come le abbiamo viste fino a ieri. Non ci sono giochi di potere, non dividiamo le deleghe con la bilancia delle preferenze: noi siamo trasparenti sin da oggi – continua il candidato a sindaco – e mettiamo subito in chiaro chi saranno gli assessori e con quali ruoli. E’ un messaggio che lanciamo a tutta la città e siamo sicuri che gli elettori sapranno cogliere sin da ora la profonda differenza con altre formazioni politiche" rivolgendosi anche alla larga platea degli indecisi e di chi negli ultimi anni si è astenuto dal voto.