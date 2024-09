Raffica di multe a Castelpoggio. Nel mirino gli incivili dei rifiuti

Raffica di multe a Castelpoggio: nel mirino i furbetti che abbandonano la spazzatura fuori dagli appositi cassonetti. E così per questi incivili è scattata una sanzione di 173 euro e 20 centesimi. È il risultato della visione dei filmati della fotocamera di controllo ambientale che vigila sull’isola di via Emilia in località Castelpoggio, segnalata con appositi cartelli. Tanti i cittadini che sono stati sanzionati per aver abbandonato sacchi neri della spazzatura nei dintorni dell’isola ecologica.

I filmati delle telecamere vengono visionati dal personale della polizia municipale, e una volta identificata la targa del veicolo si risale al proprietario a cui viene inviata una sanzione salata e molto dettagliata sul giorno e l’ora precisa in cui è avvenuto l’abbandono. Un po’ la stessa cosa che avveniva nell’isola ecologica di viale Zaccagna prima che venisse tolta perché usata come discarica, e non come servizio di cortesia per l’utenza che aveva necessità di liberarsi di una determinata frazione. Sono già una ventina gli ‘incivili’ sanzionati, come si può vedere dalle multe pubblicate in questi giorni sull’albo pretorio online del Comune, che a 173 euro a multa fanno già oltre tremila euro in più nelle casse comunali. Oltre ai sacchi neri sono stati abbandonati anche materiali plastici, tapparelle, trolley, cartoni di varie dimensioni, materassi, persino scodelle e due televisioni. Peccato che adesso i trasgressori dovranno pagare una multa, quando invece bastava chiamare Nausicaa e concordare il ritiro gratuito a pochi passi dalla propria abitazione. Il sistema di videosorveglianza associato alle sanzioni è un ottimo deterrente contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ma qualcosa a livello di differenziata e decoro urbano continua a non funzionare. Ben vengano le sanzioni, ma di pari passo i cittadini continuano a lamentare lo stato di sporcizia che si tocca con mano in pieno centro, e questo anche durante il festival Con-vivere quando la città avrebbe dovuto risplendere per accogliere al meglio i tantissimi visitatori. Sta invece leggermente migliorando la situazione ad Avenza, in particolare in via Toniolo e via Sforza dove nei giorni scorsi una task force di Nausicaa, a seguito delle lamentele di commercianti e residenti, ha tagliato le erbacce lungo i marciapiedi e fatto una pulizia accurata delle due strade.

Alessandra Poggi