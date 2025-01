Raffica di furti: boom in un mese. Sos di Giannetti: "Servono rinforzi"

Dopo lo stillicidio di furti avvenuti prima e durante le feste di Natale, a Fivizzano, l’ultimo colpo è stato tentato nel pomeriggio dell’Epifania. L’obiettivo dei ladri era quello di razziare un appartamento condominiale, i proprietari assenti, nella zona dei Palazzi Lucchini, in prossimità delle scuole. Il furto però è fondamentalmente fallito, grazie all’accortezza dei vicini di casa che, avvistati degli sconosciuti che scavalcavano la proprietà, sono intervenuti chi suonando il campanello dell’abitazione presa di mira, chi fotografando l’auto sulla quale i ladri erano arrivati. In corso le indagini per risalire ai responsabili che – a quanto appreso – potrebbero essere originari dell’Europa dell’Est.

"Pare che alcune cose siano riusciti comunque a rubarle nell’episodio avvenuto di recente, prima di darsi alla fuga – ha commentato il sindaco Gianluigi Giannetti e presidente dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana – il problema è che in un mese di tempo, Fivizzano capoluogo, è stato teatro di ben 7 furti fra quelli andati a segno e quelli tentati. Ed è decisamente troppo. Quello che è certo, è che le forze dell’ordine presenti sul territorio fanno il massimo per fronteggiare il crimine e gli va riconosciuto sia ben chiaro, però il loro numero è esiguo, per un territorio così vasto come quello della Lunigiana – precisa Giannetti. Mi appello pertanto al prefetto, al questore, al comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, affinchè, dalla costa, vengano inviati carabinieri ed agenti di rinforzo da noi che viviamo in queste zone interne, dove gli uomini in divisa sono in pochi e le vie di fuga invece tantissime".

Allo stesso modo non si contano più i casi avvenuti anche nella zona del pontremolese dove già prima di Natale le segnalazioni di furti o tentati furti nelle abitazioni superava la decina in sole due settimane. Tanto da far scattare una vera e propria operazione delle forze dell’ordine con il potenziamento di posti di blocco e controlli a tappeto su tutto il territorio comunale. L’ultimo episodio risale alla vigilia di San Silvestro quando i ladri si sono introdotti in una villa nella zona di Verdeno a Pontremoli e hanno agito passando completamente inosservati tanto da forzare la cassaforte con una lancia termica e impossessarsi di un cospiucuo bottino tra soldi, gioielli e orologi di valore e poi filarsela a gambe levate.

Roberto Oligeri