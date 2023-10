"Raffaella ci ha insegnato l’amore per la cultura"

Le sue ceneri sono racchiuse dentro un libro. Così lei potrà riposare per sempre a Castiglione del Terziere, luogo del cuore. Bagnone ha dato l’ultimo saluto a Raffaella Paoletti, custode della memoria del professor Loris Jacopo Bononi. La donna, 62 anni, era stata trovata priva di vita nel castello di Castiglione del Terziere, dove viveva da anni per mantenere vivo il ricordo del compagno, morto nel 2012. Ieri mattina in chiesa la cerimonia funebre a cui hanno partecipato i parenti, gli amici e tutte le persone che a Castiglione avevano ricevuto ospitalità. Raffaella, di origini genovesi, lascia una sorella, un fratello gemello e i nipoti. Negli anni il castello ha ospitato studenti di università italiane e straniere ed eventi in memoria e ricordo dell’esperienza di Bononi. "Entrambi hanno conservato grandi ricchezze nel castello - hanno detto gli amici al funerale - Raffaella ha vissuto con intensità la realtà dell’uomo che amava, gestendo la sua eredità culturale. Continuava a parlare di Loris attraverso le meraviglie del castello, che mostrava con orgoglio. Raffaella non si è solo comportata come un’allieva che ha imparato la lezione, è andata oltre promuovendo costantemente iniziative mirate a proseguire il cammino intrapreso insieme a Bononi. Speriamo che che il testimone venga raccolto da persone capaci di far tesoro delle meraviglie accumulate nel tempo con smisurata passione".

Monica Leoncini