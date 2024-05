Radiologia e risonanze. Esami ok a Pontremoli

Buone notizie per la sanità lunigianese, infatti da giovedì 30 maggio torneranno ad essere regolarmente garantiti gli esami di risonanza magnetica con il macchinario in dotazione alla radiologia di Pontremoli. Lo fa sapere l’Azienda Usl Toscana nord ovest che già nelle settimane precedenti aveva messo in evidenza il fatto di essere fortemente impegnata a trovare entro un breve termine una soluzione organizzativa che potesse essere in grado di potenziare nel territorio dellaLunigiana la diagnostica per un numero congruo di prestazioni.

Alla definizione del percorso si è arrivati in accordo con il direttore del dipartimento della diagnostica, il dottor Sabino Cozza, e con il direttore della radiologia Apuane Carlo Tessa, che sono riusciti a garantire il servizio – come annunciato, già a cominciare dalla fine del mese di maggio e con in vista un ulteriore consolidamento per quanto riguarda i mesi autunnali – nonostante la ormai nota carenza di medici radiologi che condiziona in maniera rilevante la produttività nelle strutture periferiche e mette in difficoltà anche le radiologie dei centri maggiori. L’Azienda Usl Toscana nord ovest ribadisce infine che quello del polo pontremolese è un sistema di Risonanza magnetica aperto, a basso campo (0,25 T), che viene utilizzato nello specifico per indagini muscolo-scheletriche delle articolazioni periferiche.