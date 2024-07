Radici dei pini pericolose. Il Comune ‘chiude’ l’area davanti ai condomini

In via Muttini spuntano transenne per circoscrivere una pineta per metà privata e metà comunale. Installate dal Comune per motivi di sicurezza, per impedire la sosta delle auto e il transito dei pedoni. Uno spazio diventato pericoloso a causa del rialzamento dell’asfalto dovuto alle radici dei pini, alcuni al limite della stabilità. Ma i residenti di via Muttini temono che quelle transenne restino per mesi, impedendo l’accesso in auto. A farsi portavoce delle numerose preoccupazioni di decine di famiglie e studi medici sono Annamaria Pozzi e l’ex calciatore della Carrarese Guglielmo Magazù, entrambi residenti al civico 17 di via Muttini.

"La nostra paura e che quelle transenne restino per mesi e mesi – spiega la coppia –, come per tutti gli altri cantieri che ci sono a Marina. Ci auguriamo tutti che invece i lavori di messa in sicurezza procedano speditamente consentendoci di tornare a parcheggiare le auto ed entrare nei palazzi in sicurezza". L’assessora ai lavori pubblici Elena Guadagni spiega che l’area è in parte di proprietà comunale e in parte condominiale. "Da tempo stiamo seguendo la situazione, assieme allo stesso condominio, – dice – ed è già stata fatta preparare una relazione sia sullo stato dell’area nel suo complesso sia sui pini presenti in modo da iniziare a lavorare a un futuro progetto di riqualificazione complessiva. Nel frattempo, date le precarie condizioni della strada, abbiamo deciso di interdire quanto di nostra competenza".