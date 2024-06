Raccolti 500 kg di rifiuti: "Pulito il parco Ugo Pisa"

Sedie, bancali in leglio, ingombranti ma soprattutto tantissima plastica e rifiuti di ogni genere. E’ questo il ’bottino’ messo a segno dai volontari capitanati da “No profit plastic free clean up’, che domenica pomeriggio scorsa sono entrati in un luogo momentaneamente off limits – il parco della Colonia Ugo Pisa – per fare piazza pulita dello sporco. Un’attività che fa parte di un progetto ad ampio raggio e che gode del patrocinio del Comune, rappresentato dall’assessore all’ambiente Roberto Acerbo. Armati di guanti e pinze telescopiche, oltre 30 volontari hanno raccolto 35 sacchi grandi di rifiuti e messo da parte ingombranti. "In tutto – ha detto Daniele D’Alessandro, uno degli organizzatori – i rifiuti rimossi sono stati circa 500 chili. Abbiamo riscontrato una bellissima affluenza, specialmente di bambini. Ce n’erano una decina, tutti tra i 6 e i 10 anni. Tutto è andato a meraviglia, è stata pulita gran parte del parco, l’impegno civico è contagioso e le persone anche più in su con l’età erano davvero molto felici di poter dare una mano". Ma, come detto, non finisce qui. "Il prossimo evento di raccolta è in programma per il 21 luglio, ci ritroveremo in piazza Bad Kissingen", ha spiegato D’Alessandro.