Raccolta firme per salario minimo, spiagge libere e autonomia differenziata

Il Movimento 5 Stelle di Massa prosegue la sua attività sul territorio, portando all’attenzione della popolazione tre importanti raccolte firme: due a livello nazionale e una locale. Si tratta dell’abrogazione della legge per l’Autonomia differenziata (già 500mila firme a livello nazionale), della proposta di un salario minimo a 9 euro e l’aumento delle spiagge pubbliche a Massa. "A livello locale – sostiene il Movimento – ci battiamo per aumentare le spiagge pubbliche nella nostra città, garantendo a tutti i cittadini l’accesso libero e gratuito al mare". L’appuntamento con il gazebo dei 5 Stelle è per stasera, dalle 21 alle 23, al Pontile di Marina di Massa. Gli attivisti del gruppo territoriale di Massa saranno presenti con materiale informativo e a disposizione per chiarimenti su ciascuna delle iniziative.