Quintali di plastiche rimossi. Nelle squadre anche sindaco e assessori

Giornata all’insegna della pulizia e della lotta al degrado. Sabato scorso a Tendola, frazione del Comune di Fosdinovo, anche gli amministratori comunali, sindaco e assessori si sono uniti alle squadre di volontari e si sono dati da fare nelle operazioni di pulizia. Quintali di plaastiche e di rifiuti che erano dispersi nell’ambiente.

"Ci siamo concentrati sul borgo quest’anno, a differenza di altre volte che indirizzavamo le nostre ricerche lungo la strada per Fosdinovo. Avevamo infatti individuato delle criticità ad esempio in via Fontana e nel centro storico della frazione – spiega Mario Mariani presidente della Società di Mutuo Soccorso di Tendola – e ci siamo dati da fare per riportare un’immagine di ordine e pulizia anche grazie all’amministrazione comunale presente con il sindaco Antonio Moriconi, con gli assessori Cucchiara, Lichene, Arfanotti e il consigliere Cristian Morotti che hanno partecipato materialmente alle operazioni di raccolta e conferimento.

Nella ex scuola di Tendola – prosegue Mariani – divenuta casa popolare, nei suoi dintorni abbiamo trovato molta immondizia abbandonata che è stata quindi raccolta e poi trasportato al punto di carico su un mezzo predisposto lungo la strada carrozzabile. Successivamente ci siamo impegnati in Via Provinciale, Via Primo maggio oltre che in Via Fontana. In un crinale denominato San Bernardia, abbiamo riportato alla luce una vera e propria discarica dove abbiamo rinvenuto gli oggetti più incredibili e disparati: stendini, ferri da stiro ed un mare di plastica. E anche qui, non senza fatica, siamo riusciti a fare un buon recupero e a riportare dignità nella nostra borgata."

