Quercia e Pontremoli. La calza dei record, l’arrivo in auto d’epoca. Poi il tour all’ospedale

Un borgo addobbato con scope, calze colorate e tante befane. Occhi puntati verso il campanile per guardare la calza da record, nuovamente esposta a Quercia di Aulla. Grande festa nel suggestivo borgo grazie alla Pro Loco ’La Quercia d’oro’ e alla collaborazione del Comune di Aulla. Ieri mattina la solenne celebrazione dell’Epifania in chiesa e poi tutti nel borgo per vedere la grande calza salire verso la cima del campanile. E’ un’opera d’arte decorata da artisti di fama, entrata nel Guinness dei primati con i suoi 25 metri nel 1989. Tante le attività di animazione: la casa della Befana con un piccolo gruppo teatrale, spettacolo con bolle di sapone, spettacolo con il fuoco, trampolieri e truccabimbi, piccolo percorso animato per bambini, musica tradizionale delle Pive della Lunigiana. La Pro loco ha inoltre indetto un concorso, le 100 Befane a Quercia, aperto a tutti coloro che si sono voluti cimentare nel travestimento con un premio a 5 specialità diverse al fine di valorizzare la fantasia di ogni concorrente: la più originale, la più briosa, la più graziosa, la più tradizionale e quella che fa più paura. Per finire, l’arrivo dei Re Magi e il dono ai bambini delle calzine ricolme di dolciumi.

A Pontremoli la Befana ha archiviato le feste arrivando in piazza Italia scortata dalle auto d’epoca del Ballestrero Club di Lucca: rombo di motori d’antan beneaugurante per l’anno che verrà. Un appuntamento atteso per tradizione dai più piccini ansiosi di conoscere il verdetto della vecchina dalle scarpe rotte: dolciumi o carbone? Alla fine tutti gli under 10 hanno potuto sfoderare un sorriso ricevendo dolci e bon bon. Una festa senza tempo sul palcoscenico della fantasia dove i desideri dei bambini danzano in attesa di un finale lieto. Ad attendere c’era tanta gente in piazza Italia, resa accogliente dagli stand della Pro Loco che ha offerto ghiotte specialità. Il trenino lillipuziano era in attesa, carico di bambini. Infine l’arrivo della Befana, scortata anche dalle volanti della Polizia di Stato che hanno accompagnato il corteo per le vie della città sino a piazza della Repubblica dove la simpatica vecchietta ha visitato la Casa di Babbo Natale. In prima fila il sindaco Jacopo Ferri ha fatto un giro per vie cittadine, aprendo il corteo delle auto storiche assieme alla Befana. L’ultima tappa all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove i dipendenti allestiscono un suggestivo presepe. Al termine del corteo, nella Sala dei Sindaci, il Club Balestrero ’Veicoli d’Europa-Lucca’ ha consegnato generi alimentari raccolti dai Cavalieri del Tau ed è stato presentato al pubblico il gioco di società ’In Itinere dal Po’ a Luni’, a cura dell’associazione ’Comelasfoglia’. E il personale in divisa ha distribuito ai bambini gadget,cappellini e almanacchi.

Monica Leoncini

Natalino Benacci