Quei bravi ragazzi del ’Salvetti’. Premiati i progetti degli studenti

Una festa di fine anno con tante eccellenze all’istituto Salvetti di Massa. E’ stata una mattinata densa di emozioni per le studentesse e gli studenti del Salvetti, che fa parte dell’Istituto Barsanti, nell’organizzare la consueta cerimonia di fine anno. Una scuola in festa, con la dirigente scolastica Addolorata Langella a fare gli onori di casa, che ha premiato le classi e i progetti più significativi realizzati in collaborazione con i principali enti del territorio. Di particolare rilievo il progetto di ’service learning’ realizzato dalla classe 4ª B, indirizzo tecnico-turistico, finalizzato alla promozione e alla diffusione della conoscenza del Museo Ugo Guidi. Si tratta di una metodologia didattica innovativa che promuove l’apprendimento al servizio della comunità. I ragazzi, infatti, dopo aver visitato il museo e la casa dell’artista Ugo Guidi, hanno selezionato delle opere, le hanno descritte, tradotte in ben tre lingue. L’obiettivo del progetto è quello di pianificare una visita al Museo tramite l’App per turisti Izi.travel, dove sono state caricate le descrizioni, la collezione artistica Ugo Guidi e le relative tracce audio. Soddisfatti del risultato conseguito, hanno premiato la classe l’artista Clara Mallegni, direttrice del Mug 2, e Vittorio Guidi, figlio dell’artista Ugo Guidi.

Ma ci sono stati anche altri progetti che hanno contraddistinto il lavoro dei ragazzi del Salvetti in questo anno scolastico. E’ stata premiata la classe 2ª A, indirizzo web, dalla provveditrice agli studi, dottoressa Baroni, per il progetto interministeriale ’Cinema e immagini per la scuola’. Da sottolineare che l’istituto Salvetti è l’unico in provincia di Massa Carrara ad aggiudicarsi il bando indetto dal Ministero dell’istruzione. La stessa classe è stata premiata inoltre dalla presidente dell’Anpi, Elena Emma Cordoni, per il progetto del fumetto dedicato ad Aldo Salvetti, partigiano e medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Di notevole interesse anche il progetto ’Riscattando Massa’, mostra fotografica, realizzato dalla classe 3ª B, indirizzo tecnico-turistico, premiata dal sindaco Francesco Persiani, evidenziando l’importanza di valorizzare la nostra città attraverso gli scatti, favorendo la conoscenza di luoghi meno noti e non per questo meno belli. Le premiazioni sono andate avanti con le classi 3ª C, indirizzo socio-sanitario, e 3ª B, per il progetto ’Sguardi che includono’, alla presenza della dottoressa Antonella Petrocchi, presidente della consulta disabili del Comune di Carrara, con riferimento al tema della solidarietà e dell’inclusione.

Momenti di commozione non sono mancati per la premiazione dei due video realizzati uno in memoria dell’alunna Martina Sirocchi, recentemente scomparsa, e l’altro dallo studente Nicola Aldovardi. La mattinata si è conclusa con musica, buffet e un saluto alla scuola con l’arrivederci all’anno prossimo.

