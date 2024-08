Quasi in 900 al via. La Stranotturna giunta alla 43ª edizione convince proprio tutti

Ferragosto sotto il segno della corsa con la Stranotturna, giunta alla 43esima edizione. Quasi 900 al via mercoledì sera con partenza in piazza della Repubblica e arrivo al Bambarone: un tracciato di circa 7 chilometri per le vie cittadine. Giovanissimi, famiglie e tanti sportivi insieme per trascorrere insieme una serata diversa, emozionante ed educativa, riscoprendo le vie della città. A fare da battistrada, come sempre, gli atleti agonisti alla ricerca del miglior tempo sul percorso. Già prima del via le strade di Pontremoli sono state invase da tanti plotoncini di podisti pronti ad affrontare il percorso della gara, per continuare a scrivere la storia di questa straordinaria manifestazione. Ogni anno si ripete un rito che ha aspetti sportivi e agonistici ma anche sociali, di costume e di divertimento mobilitando per un giorno l’intero territorio su temi legati allo sport, al benessere, alla salute e al divertimento. Pontremoli ha l’orgoglio di avere proposto tra le prime città nel 1976 questa formula che è di grande attualità. Dallo sportivo all’appassionato di corsa fino alle famiglie con mamma, bambini e nonni, ognuno ha vissuto da protagonista una serata appassionante e originale. In più la Stranotturna ha fatto riscoprire a molti il paesello natio. Questa edizione è stata organizzata dall’Asd Volley Pontremoli in collaborazione con Veterani sportivi, Pro Loco e Protezione civile. Nella gara competitiva ha prevalso Yassine Lamnasuar in 22’ 12“ seguito da Raffaele Poletti 24’22“ e Lorenzo Piccinotti 25’. La classifica femminile ha visto al primo posto del podio Adele Bola in 31’ 40“ poi Sara Chiocca 32’ 14“ e Giulia Veroni 33’ 20“. Il gruppo più numeroso è stato quello del Falò di San Geminiano, di seguito Polisportiva Basket Pontremoli, No Poco, Bassone nel cuore, Arzelato, Centro Giovanile Mons. Sismondo, Tarasco, Gruppo Natascia, Veterani dello Sport Pontremoli, Sport Folk Teglia, Careola Forever, Pontremolese Calcio, I Gabbani, Arzengio, Mac Pasqua.

Natalino Benacci