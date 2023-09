Quarant’anni di palla ovale e comunità Tra sport, solidarietà e volontariato

"Sono passati 40 anni e nonostante tutto siamo ancora qui". Prima seduta di allenamento, al campo di Arpiola, nel Comune di Mulazzo, per il Lunigiana Rugby Farafulla, in preparazione alla stagione 2023-2024. Con lo sport che diventa sinonimo di amicizia e divertimento, non solo di agonismo e competizione. Quello che era nato come un gruppo di amici, appassionati di uno sport diverso dal solito, è andato avanti tra le difficoltà e ha raggiunto un bel traguardo. La società sportiva Lunigiana Rugby ha compiuto 40 anni di attività, aveva giocato la sua prima partita non ufficiale sul campo di Villafranca il 16 gennaio 1983, contro la squadra del Rugby Novara che si era prestata gentilmente a scendere in Lunigiana.

"Il presidente della società società piemontese era un bagnonese - racconta Pierluigi Simonini -, mio zio Giuseppe Simonini e il capitano invece era mio cugino Paolo Simonini. L’idea era nata nella vecchia palestra di Villafranca, dove si riunivano alcuni amici appassionati di sport, che volevano praticare qualcosa di diverso. Avevano cercato me perché ero stato più volte in Inghilterra a insegnare. Non conoscevamo le regole, la teorie e le tattiche di gioco. Fu Alberto Guidotti, primo presidente, a trovare un esperto, Carlo Ferrari, filattierese di origine, che aveva praticato questo sport e in breve tempo riuscì a mettere in piedi una squadra competitiva".

Il Comune di Mulazzo poi si è offerto di ospitare il gruppo che da quel momento in poi non si è più spostato. Oggi il Lunigiana Rugby è gemellato e gioca in sinergia insieme al Farafulla calcio. Palloni diversi, ma la stessa voglia di divertirsi e di portare la Lunigiana fuori dai confini territoriali, in tante regioni del nord Italia. L’altra sera il primo allenamento, preceduto da una parte tecnica e teorica sulle fasi di gioco.

"I gironi non sono ancora usciti - spiega l’allenatore e dirigente Filippo Pedinotti - il campionato dovrebbe cominciare nella seconda metà di ottobre e allora faremo conoscere la Lunigiana. Già in passato è successo che alcuni sportivi, arrivati qui a giocare contro di noi, sono poi tornati in vacanza per visitare il nostro territorio".

Sport e non solo, il gruppo, per celebrare i 40 anni, ha realizzato un calendario con le foto di tutte le formazioni, dal 1983 a oggi, durante Medievalisi i ragazzi hanno aiutato la Farfalla calcio e la Pontremolese allestendo uno stand gastronomico per raccogliere fondi per iscriversi al campionato. Hanno anche riqualificato il campo sportivo di Groppoli, dove si svolgono le partite. "Lo abbiamo pulito, togliendo la boscaglia - aggiunge ancora Filippo Pedinotti - e ringraziamo naturalmente la parrocchia per la disponibilità offerta. Durante il mese di settembre ci troveremo il lunedì, mercoledì e giovedì al campo sportivo di Arpiola alle 20, chi vuol partecipare è il benvenuto".

Monica Leoncini